Müzik eşliğinde zumba ve pilates

MAMAK'TA sağlıklı kilo vermek isteyen kadınlar, Mamak Belediyesi
spor merkezlerinin yolunu tutuyor. Mamak Belediyesi'nin
step, zumba, aerobik ve pilates kurslarına katılan kadınlar zayıflamanın ve form tutmanın yanında gündelik yaşamın stresini de atıyor. Form tutmak ve zinde kalmak isteyen kadınlar fazla kilolarını atarak sağlıklı yaşama
yı hedefliyor. Uzman hocalar eşliğinde yapılan spor ile kadınlar "Sağlıklı Yaşama Merhaba"
diyor. Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda
yaklaşık 7
yıldır kadınlara fitness, pilates, zumba, step, aerobik dersleri veriliyor.
15-55 YAŞ ARASI
Müziğinde eşlik etmesiyle daha da eğlenceli hale gelen spor dallarıyla, kadınlar hem dans ediyor, hem de eğlenerek zinde kalıyor. Profesyonel spor hocaları eşliğinde gün içerisinde belirlenen seanslarda spor yapan kadınların düzenli olarak kilo kontrolü de gerçekleştiriliyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül
, "İlçemizde her yaştan vatandaşımıza sosyal yaşamlarını renklendirecek bir uğraş, bir spor dalı ve kurs edindirmek arzusundayız" diye konuştu.