O personele teşekkür plaketi

İKI hafta önce Ankara
'dan aldığı otomobilde para bulan ve sahibine teslim eden Tarım Kredi
Kooperatifleri Birliği Personeli Mahmut Selçok, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ile görüştü. Fahrettin Poyraz, "Mahmut arkadaşımızı, bizi biz yapan değerleri yaşattığı için hem şahsını, hem ailesini hem de Tarım Kredi camiasını onurlandırdığı için çok teşekkür ediyoruz" dedi. Poyraz, toplumda bu güzel örneklerin artmasını temenni ederek, Selçok'a plaket verdi.
ÜSTÜME DÜŞENİ YAPTIM
Selçok ise "Ben üstüme düşeni yaptım. Eminim ki Tarım Kredi çalışanlarının hepsi yapardı. İnsanın dişinden tırnağından artırdığı birikimini almak, kullanmak bize yakışmazdı, iade ettik. Yine aynı şey başımıza gelse yine aynı şekilde davranırız" ifadelerini kullanarak, Fahrettin Poyraz'a teşekkür etti. Plaket takdiminin ardından açıklamada bulunan Selçok, "İki hafta önce Ankara'ya gelmiştik. Geldik, baktık, hoşumuza gitti, araba aldık. Arabayı alıp Çorum
'a gittik. İki hafta sonra Ankara'dan, eski sahibinden bir telefon geldi. Araçta kıymetli bir şeylerinin olduğunu söyledi. Ben de nerede olduğunu sorduğumda yerini tarif etti. Baktık, parayı bulduk. Önce saydık, ne kadar olduğunun teyidini aldık. Onlara ait olduğunu anladığımız zaman da kendilerini memleketimize davet ettik, geldiler, teslimatını yaptık. Onlar da teşekkür etti" dedi.