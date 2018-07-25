Sağlıklı yaşam için 75 bisiklet daha

ANKARA Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden
daha önce 50
bisiklet alınıp vatandaşın
kullanımına sunulmuştu, şimdi
alınan 75
bisiklet de spor yapmak,
sağlıklı yaşamak isteyenlerin
kullanımına sunulacak. Sağlık Bakanlığı'nın
yerel yönetimlerle iş birliği
neticesinde hayata geçirdiği Fiziksel Aktiviteyi Teşvik Projesi
ile herkesi
spor yapmaya davet ettiklerini ifade eden
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
, " Keçiören
; spor, hareket ve toplum sağlığını
gözeten ve teşvik eden bir belediye...
Elbette sadece çevreyi koruyan,
spora teşvik eden bir araç olmasının yanında
bisiklet; obeziteyle mücadelede de fiziksel
aktivite alışkanlığı kazandırıyor" dedi.
HOBI OLMAKTAN ÇIKACAK
Ak
ayrıca, "Bisiklet sayesinde fiziksel aktivite doğaya taşınmış oluyor. Gümüşdere Ihlamur Vadimiz
içerisine 3 bin 200
metrelik bisiklet yolu yaptık. Bakanlığımızın bisiklet yollarının artırılması için bizi teşvik etmesi de çok önemli..." diye konuştu. Başkan Ak
, ulaşımda da bisiklet kullanımını desteklediklerini belirterek bisiklet sürmeyi hobi olmaktan çıkaracakları vurgusunu yaptı.