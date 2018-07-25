Sağlıklı yaşam için 75 bisiklet daha

BUGÜN NELER OLDU

daha öncebisiklet alınıp vatandaşınkullanımına sunulmuştu, şimdialınanbisiklet de spor yapmak,sağlıklı yaşamak isteyenlerinkullanımına sunulacak.yerel yönetimlerle iş birliğineticesinde hayata geçirdiğiile herkesispor yapmaya davet ettiklerini ifade eden, "; spor, hareket ve toplum sağlığınıgözeten ve teşvik eden bir belediye...Elbette sadece çevreyi koruyan,spora teşvik eden bir araç olmasının yanındabisiklet; obeziteyle mücadelede de fizikselaktivite alışkanlığı kazandırıyor" dedi.ayrıca, "Bisiklet sayesinde fiziksel aktivite doğaya taşınmış oluyor.içerisinemetrelik bisiklet yolu yaptık. Bakanlığımızın bisiklet yollarının artırılması için bizi teşvik etmesi de çok önemli..." diye konuştu., ulaşımda da bisiklet kullanımını desteklediklerini belirterek bisiklet sürmeyi hobi olmaktan çıkaracakları vurgusunu yaptı.