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Sağlıklı yaşam için 75 bisiklet daha

Keçiören Belediyesi, ’nın “Sağlık için Harekete Et” kampanyası kapsamında 75 bisikleti daha imzalanan protokolle teslim aldı

Giriş Tarihi: 25.7.2018
Sağlıklı yaşam için 75 bisiklet daha
ANKARA Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden daha önce 50 bisiklet alınıp vatandaşın kullanımına sunulmuştu, şimdi alınan 75 bisiklet de spor yapmak, sağlıklı yaşamak isteyenlerin kullanımına sunulacak. Sağlık Bakanlığı'nın yerel yönetimlerle iş birliği neticesinde hayata geçirdiği Fiziksel Aktiviteyi Teşvik Projesi ile herkesi spor yapmaya davet ettiklerini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, " Keçiören; spor, hareket ve toplum sağlığını gözeten ve teşvik eden bir belediye... Elbette sadece çevreyi koruyan, spora teşvik eden bir araç olmasının yanında bisiklet; obeziteyle mücadelede de fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırıyor" dedi.

HOBI OLMAKTAN ÇIKACAK
Ak ayrıca, "Bisiklet sayesinde fiziksel aktivite doğaya taşınmış oluyor. Gümüşdere Ihlamur Vadimiz içerisine 3 bin 200 metrelik bisiklet yolu yaptık. Bakanlığımızın bisiklet yollarının artırılması için bizi teşvik etmesi de çok önemli..." diye konuştu. Başkan Ak, ulaşımda da bisiklet kullanımını desteklediklerini belirterek bisiklet sürmeyi hobi olmaktan çıkaracakları vurgusunu yaptı.
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Sağlıklı yaşam için 75 bisiklet daha
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