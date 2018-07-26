AK Masa çözüm üretir

BUGÜN NELER OLDU

KEÇIÖREN Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı AK Masa Birimi vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini dinleyerek çözüme ulaştırma konusunda yoğun bir çaba sarf ediyor. AK Masa'ya başvurular yüz yüze, call center, e-mail, sosyal medya, BİMER, CİMER, dilek, istek kutusu, valilik ve kaymakamlık kanalıyla olurken son 6 ayda başvuru sayısı 40 bini geçti. Hızlı iletişim kanallarını da kullanan AK Masa'ya Whatsapp İhbar Hattı üzerinden başvuranların sayısı ise 2 bin 519 oldu. AK Masa'nın düzenlediği Keçiören Tanıtım Gezileri'nden de 2 bin 581 vatandaş faydalanarak hizmetleri yerinde görme imkanı yakaladı. AK Masa'ya iş talebinde bulunan bin 218 vatandaş da İş-Kur'daki uygun işlere yönlendirilerek istihdama katkı sunuldu.