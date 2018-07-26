Engelliler Nevşehir gezisinde

ENGELLI vatandaşları evlerinden çıkartarak sosyal hayata aktif olarak katılmalarını amaç edinen Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi, 52 kişilik zihinsel, işitme, süreğen ve ortopedik engelli grubunu Nevşehir gezisine götürdü. Engelliler gezi programı kapsamında Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi Sorumlusu Emrullah Yılmaz ve ekibi ile birlikte ilk olarak Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu'nu ziyaret etti. Yenimahalleli engellileri Hacıbektaş'ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Selmanpakoğlu, konuklarına bölge tarihçesi ve Hacıbektaş Veli
Veli Hazretleri hakkında bilgi vererek, Yılmaz'a Hacıbektaş Veli Hazretleri'ni anlatan tunçtan bir plaket takdim etti. Daha sonra hep birlikte yemek yiyen engelliler grubu, yemeğin ardından Nevşehir'in önemli kültür varlıklarından olan Hacıbektaş Veli Türbesi, Ozanlar Yolu, Delikli Taş ve Çilehane'ye çıkartma yaptı.