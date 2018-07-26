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İyi ki doğdun feride

Giriş Tarihi: 26.7.2018
İyi ki doğdun feride
KIZILCAHAMAM'DA yaşayan ve doğum günü olan 11 yaşındaki Feride Mutlutürk'le bir araya gelen Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, eşi Ayşe Güney, Belediye Meclis Üyesi Songül Ergelen, İlçe Müdürü Veli Karakuş ve Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ertuğrul İpek, çok istediği tekerlikli sandalye hediye ettikleri küçük kızın doğum gününü kutladılar. Doğuştan kas hastalığı olan Feride, sosyal medya aracılığı ile başlatılan kampanya kapsamında çok istediği tekerlekli sandalyeye kavuştu. Kendine özel küçük tekerlekli sandalyesine kavuşan ve mutlu bir gün geçiren Feride, Belediye Başkanı Güney'in de yanında olmasından çok mutlu olduğunu dile getirerek, sandalyesi ile ilk ziyaretini Güney'e yapacağını kaydetti.
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İyi ki doğdun feride
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