Memlekette son veda

KAZA, Ankara-Kırıkkale karayolu, Mamak ilçesi çıkışında meydana geldi. 06 ZHM 98 plakalı otomobil sürücüsü Burak Yakışır
(35), görgü tanıklarının iddiasına göre aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek karayolundaki köprü inşaatının ayağına çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü Burak Yakışır, babası Zeki Yakışır (64) annesi Mahbup Yakışır (63) ve kız kardeşi Burcu Yakışır Girgin (32) hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının aşırı hızlı olduğunu iddia ettiği otomobilin hız göstergesinin de 205 KM'de takılı kaldığı görüldü.
ERZURUM'A GÖTÜRÜLDÜ
Adli Tıp
Kurumu'na kaldırılan
cenazeler yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler daha sonra uçakla Erzurum
'a götürüldü. Burada cenaze aracı tarafından alınan cenazeler Aşkale ilçe merkezine getirildi. 4 kişinin cenazesi Pırnakaban Mahallesi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.