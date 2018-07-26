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Şampiyon kulüp arıyor

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Şampiyon kulüp arıyor
OSMANLISPOR ile yolların ayrılmasının ardından kendilerine kulüp arayan teknik direktör İsmail Temiz ve kulüp başkanı Mustafa Düğer, şu ana kadar başarılı olamadı. Osmanlı Engelliler Spor Kulübü Teknik Direktörü İsmail Temiz, 3 yıl boyunca Osmanlıspor ailesine hizmet etmekten gurur duyduklarını söyledi. Ayrılığın ardından yeni bir kulüp bulmak için girişimlerini sürdürdüklerini aktaran Temiz, "Osmanlıspor bize bundan sonra beraber olamayacaklarını ve destek veremeyeceklerini söyledi" diye konuştu.
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Şampiyon kulüp arıyor
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