Şampiyon kulüp arıyor

BUGÜN NELER OLDU

ile yolların ayrılmasının ardından kendilerine kulüp arayan teknik direktörve kulüp başkanı, şu ana kadar başarılı olamadı.yıl boyuncaailesine hizmet etmekten gurur duyduklarını söyledi. Ayrılığın ardından yeni bir kulüp bulmak için girişimlerini sürdürdüklerini aktaran, "bize bundan sonra beraber olamayacaklarını ve destek veremeyeceklerini söyledi" diye konuştu.