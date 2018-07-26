Şampiyon kulüp arıyor

OSMANLISPOR
ile yolların ayrılmasının ardından kendilerine kulüp arayan teknik direktör İsmail Temiz
ve kulüp başkanı Mustafa Düğer
, şu ana kadar başarılı olamadı. Osmanlı Engelliler Spor Kulübü Teknik Direktörü İsmail Temiz
, 3
yıl boyunca Osmanlıspor
ailesine hizmet etmekten gurur duyduklarını söyledi. Ayrılığın ardından yeni bir kulüp bulmak için girişimlerini sürdürdüklerini aktaran Temiz
, "Osmanlıspor
bize bundan sonra beraber olamayacaklarını ve destek veremeyeceklerini söyledi" diye konuştu.