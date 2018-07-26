Transfere damga vuruldu

BUGÜN NELER OLDU

GEÇTIĞIMIZ sezon sergilediği performanslatemsil etmeye hak kazananveses getirecek bir kadro kurmak için kolları sıvarken, bu doğrultuda yaptığı transferlerle adeta 'imza şov' yaptı. Sol, sağ ve orta oyun kurucu bölgelerinde nokta atışı transferler yapan, kurucu ayarlarını değiştirerek oyun anlayışını geliştirmenin planlarını yapıyor.takımındanyaşındakisağ oyun kurucutakımındanyaşındakiorta oyun kurucuveyaşındaki tecrübelisol oyun kurucu, kulüp binasında düzenlenen imza töreniyle kendileriniyapan imzayı attı. Ayrıca geçen sezon yumuşak karnı olan kalesini de sağlama alanyaşındaki kalecitransfer ederek, kaleci rotasyonu açısından önemli bir transfere daha imza attı.