Transfere damga vuruldu

GEÇTIĞIMIZ sezon sergilediği performansla Türkiye'yi EHF Challenge Kupası' nda
temsil etmeye hak kazanan Yenimahalle
, Avrupa' da
ve Türkiye'de
ses getirecek bir kadro kurmak için kolları sıvarken, bu doğrultuda yaptığı transferlerle adeta 'imza şov' yaptı. Sol, sağ ve orta oyun kurucu bölgelerinde nokta atışı transferler yapan Yenimahalle
, kurucu ayarlarını değiştirerek oyun anlayışını geliştirmenin planlarını yapıyor. Romanya'nın Galati
takımından 24
yaşındaki Makedon
sağ oyun kurucu Andrea Beleska
, Rusya'nın Kuban
takımından 24
yaşındaki Rus
orta oyun kurucu Yuliia Nalivko
ve Kastomunu Belediyespor' dan 34
yaşındaki tecrübeli Rus
sol oyun kurucu Anastasia Sinitsyna
, kulüp binasında düzenlenen imza töreniyle kendilerini 'Altın Kanatlı Melek'
yapan imzayı attı. Ayrıca geçen sezon yumuşak karnı olan kalesini de sağlama alan Yenimahalle
, 26
yaşındaki kaleci Fatma Ay Babür'ü, Mudanya'dan
transfer ederek, kaleci rotasyonu açısından önemli bir transfere daha imza attı.