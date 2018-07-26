Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Yabancı nüfusta Ankara ikinci

Yabancı nüfusta ikinci

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Yabancı nüfusta Ankara ikinci
TÜRKIYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin illere göre yabancı nüfus haritasını açıkladı. Buna göre Türkiye'de oturma izni veya çalışma izni alan 919 bin 61 yabancı uyruklu bulunuyor. TÜİK Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 31 Aralık 2017 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) oturma izni alan veya çalışma izni alan 450 bin 443'ü erkek, 468 bin 618'i ise kadın olmak üzere toplam 919 bin 61 yabancı uyruklu bulunuyor. Yabancı uyrukluların illere göre dağılımında ilk sırayı 327 bin 871 ile İstanbul aldı. İstanbul'u 84 bin 472 ile ve 57 bin 423 ile Antalya takip etti. Yabancıların en az bulunduğu iller ise 150 ile , 164 ile Tunceli ve 311 ile Bingöl oldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yabancı nüfusta Ankara ikinci
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN