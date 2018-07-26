Yabancı nüfusta Ankara ikinci

TÜRKIYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin illere göre yabancı nüfus haritasını açıkladı. Buna göre Türkiye'de oturma izni veya çalışma izni alan 919 bin 61 yabancı uyruklu bulunuyor. TÜİK Diyarbakır
Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 31 Aralık 2017 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) oturma izni alan veya çalışma izni alan 450 bin 443'ü erkek, 468 bin 618'i ise kadın olmak üzere toplam 919 bin 61 yabancı uyruklu bulunuyor. Yabancı uyrukluların illere göre dağılımında ilk sırayı 327 bin 871 ile İstanbul aldı. İstanbul'u 84 bin 472 ile Ankara
ve 57 bin 423 ile Antalya
takip etti. Yabancıların en az bulunduğu iller ise 150 ile Bitlis
, 164 ile Tunceli ve 311 ile Bingöl oldu.