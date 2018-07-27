3 bölgeye transfer

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal
yeni sezon
öncesi basın mensuplarının
sorularını yanıtladı. Beşevler Tesisleri'nde
düzenlenen basın toplantısında
konuşan İsmail Kartal Erzurum'da
yapılan hazırlık
kampını ve sezon öncesi takımın
son durumunu değerlendirdi. Süper Lig'de
maçlarını Eryaman Stadı
tamamlanana kadar Yenikent Stadı'nda
oynayacaklarının kesinleştiğini
söyleyen İsmail Kartal
,
"Stat konusunda bir karışıklık
vardı. Sorun çözüldü. Eryaman Stadı
bitene kadar
maçlarımızı Yenikent'te
oynayacağız. 19 Mayıs Stadı
bitene kadar Eryaman'da
maçlarımızı sürdüreceğiz"
dedi.
TAKIMDAN MEMNUNUM
Takımından memnun olduğunun ve Erzurum'da
çok verimli bir kamp dönemi geçirdiklerinin altını çizen İsmail Kartal;
santrafor, defans ve orta saha mevkilerine 4-5
transfer daha yaparak takımı güçlendirmek istediklerini belirtti. Transfer yasağının halen devam ettiğini vurgulayan İsmail Kartal
, "8
tane oyuncu transfer ettik. Kulübümüzün bütçesine uygun, tanıdığımız, bildiğimiz oyuncuları tercih ettik. Bazılarını alabildik, bazılarını alamadık. Mali durumumuz nedeniyle transfer yapmak çok zor. Şampiyonluk iddiası olan takımlar bile transfer yapmakta zorlanıyor. Biz de zorlanan kulüplerden bir tanesiyiz. Sadece transfer yapmak için değil bize faydası olacak transferleri yapmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda da gerekli mevkilere transferleri gerçekleştirip sezona başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
LİGDE KALMAK ÖNEMLİ
BU
senenin Ankaragücü'nün
ligde kalabilmesinin çok önemli olduğunu söyleyen İsmail Kartal
, "Lige 4-5
hafta sonra anca hazır oluruz, taraftarımız biraz sabretsin. 4-5
haftadan sonra yükselişe geçebiliriz. Bu sene ligde kalıcı olmak istiyoruz. Eğer bunu başarabilirsek önümüzdeki yıllar önümüz açılacak. Başkentin tarihi kulübünü borcu olmayan, kendi kendine yönetilebilen bir kulüp haline getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Diğer kulüplerin transfer etmek istedikleri oyuncuların aklını çelerek transfere engel olduğunu da söyleyen İsmail Kartal
, "Transferler ile ilgili isim vermekten çekiniyoruz. Çok ciddi mücadele ediyoruz. Birinin ismi çıkınca hemen bozmak için uğraşan takımlar oluyor. Umarım hep birlikte bu sorunları aşarız" diyerek sözlerini noktaladı.