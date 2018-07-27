3 bölgeye transfer

BUGÜN NELER OLDU

yeni sezonöncesi basın mensuplarınınsorularını yanıtladı.düzenlenen basın toplantısındakonuşanyapılan hazırlıkkampını ve sezon öncesi takımınson durumunu değerlendirdi.maçlarınıtamamlanana kadaroynayacaklarının kesinleştiğinisöyleyen"Stat konusunda bir karışıklıkvardı. Sorun çözüldü.bitene kadarmaçlarımızıoynayacağız.bitene kadarmaçlarımızı sürdüreceğiz"dedi.Takımından memnun olduğunun veçok verimli bir kamp dönemi geçirdiklerinin altını çizensantrafor, defans ve orta saha mevkilerinetransfer daha yaparak takımı güçlendirmek istediklerini belirtti. Transfer yasağının halen devam ettiğini vurgulayan, "tane oyuncu transfer ettik. Kulübümüzün bütçesine uygun, tanıdığımız, bildiğimiz oyuncuları tercih ettik. Bazılarını alabildik, bazılarını alamadık. Mali durumumuz nedeniyle transfer yapmak çok zor. Şampiyonluk iddiası olan takımlar bile transfer yapmakta zorlanıyor. Biz de zorlanan kulüplerden bir tanesiyiz. Sadece transfer yapmak için değil bize faydası olacak transferleri yapmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda da gerekli mevkilere transferleri gerçekleştirip sezona başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.seneninligde kalabilmesinin çok önemli olduğunu söyleyen, "Ligehafta sonra anca hazır oluruz, taraftarımız biraz sabretsin.haftadan sonra yükselişe geçebiliriz. Bu sene ligde kalıcı olmak istiyoruz. Eğer bunu başarabilirsek önümüzdeki yıllar önümüz açılacak. Başkentin tarihi kulübünü borcu olmayan, kendi kendine yönetilebilen bir kulüp haline getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Diğer kulüplerin transfer etmek istedikleri oyuncuların aklını çelerek transfere engel olduğunu da söyleyen, "Transferler ile ilgili isim vermekten çekiniyoruz. Çok ciddi mücadele ediyoruz. Birinin ismi çıkınca hemen bozmak için uğraşan takımlar oluyor. Umarım hep birlikte bu sorunları aşarız" diyerek sözlerini noktaladı.