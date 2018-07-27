Ankara’ya destek devam edecek

MÜSİAD Ankara
Başkanı ve DEİK Türkiye-Endonezya İş Konseyi Başkanı İlhan Erdal ve MÜSİAD Ankara ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının konuğu Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve Türk Eximbank yöneticileri oldu. İhracatın artırılması konusunun öne çıktığı toplantıda konuşan MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal "Özellikle MÜSİAD'lı iş adamları olarak, dünyanın birçok noktasında olan KOBİ ve KOBİ üzeri firmalarımızla ihracatın bundan sonraki süreçte daha önemli bir hale geldiğini üyelerimiz ile paylaşıyor ve biliyoruz. MÜSİAD Ankara olarak daha güçlü bir Türkiye yolunda hedeflerimize ihracata yönelik katma değeri yüksek üretimle ulaşacağımızın farkındayız" ifadelerini kullandı. 30 farklı program ile firmalara destek sağladıklarını aktaran Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ise, başkent Ankara'ya da desteklerinin devam edeceğini kaydetti. Başkente yılın ilk ilk 6 ayında 1,1 milyar dolarlık destek sağladıklarını anlatan Genel Müdür Adnan Yıldırım, "Bu rakam toplam ihracatının yaklaşık yüzde 29'u ediyor. Ankara'da bulunan 3 bin 378 firmanın 422'si müşterimiz. En fazla lojistik ve taşımacılık anlamında desteklerimiz olmuş. 12 şube, 11 irtibat bürosu ve 689 personel ile Türkiye'de hizmet vermekteyiz" diye konuştu.