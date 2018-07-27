Bir metrekarede geçen bir ömür

BUGÜN NELER OLDU

Mustafa Çakır Boyalı, 22 yıldır Anafartalar Caddesi Talas Kuyumcular Çarşısı'ndaki kirası bin lira olan 1 metrekare tezgâhında saat tamirciliğine devam ediyor. 12 yaşında çırak olarak başladığı saat tamirciliği mesleğini yıllardır ara vermeden sürdürdüğünü ve halen severek yaptığını anlatan Boyalı, ev sahibinden öğrendiği saat tamirciliği mesleğinin geçmişte çok önemli bir meslek olduğunu söyledi. Boyalı " Büyük bir dükkân verseler bocalarım, Böyle mutluyum" diye konuştu.Mesleğe ev sahipleri sayesinde başladığını söyleyen Boyalı şöyle anlatıyor: "Saatçi ve gözlükçü olan ev sahibimiz 'bu çocuk dışarıda top oynayacağına yanıma gönderin, meslek öğrensin' dedi. Mesleğe adım atmam bu şekilde oldu. Ev sahibimin Denizciler Caddesindeki işyerinde bu mesleğe çırak olarak başladım. Hem hayata dair hem de mesleki kariyerime dair çok şeyler öğrendim" diye konuştu.Mesleğinin basamaklarını çıraklıktan başlayarak yavaş yavaş öğrenerek çıktığını ifade eden Boyalı "Çifti ve tornavidayı kullanmak marifettir. Bu insanın yıllarını alır. İlk başta bizlere sökülmüş saatlerin parçalarını benzinle temizletirlerdi. İlk başta bunları öğrendik. Geliştirmeye çalıştık. 2-3 sene yaptık sonradan masa saatlerini sökmeye başladık. Bu da 2-3 yılımızı aldı. Bir usta olabilmek için en aşağı bir 10-15 sene geçmesi lazım. O geçtikten sonra el el ve göz refleksin tamamen yerinde olmuş oluyor" diye konuştu. Küçük olması çalışmama engel değil diyen Boyalı "Alıştım. Geniş bir alana çıksam belki şaşırırım. Çünkü elimi attığım zaman istediğim şeyi istediğim zaman bulabiliyorum. 22 yıldır bu dükkândayım. İlk zamanlar zor geliyordu. Büyük saatler geldiği zaman evimin bir odasını atölye olarak hazırladım. Orada yapıp getiriyorum. Önemli olan benim çalışabileceğim ufakta olsa bir tezgâh olması lazım. Bu da yeterli oluyor" ifadelerini kullandı. 17 sene önce bypass ameliyatı olan ve 4 kez anjiyo olan Boyalının tek istediği sağlığının yerinde olması. Boyalı "Mutluyum. Hayata küskünlüğüm, kızgınlığım yok. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Önemli olan sağlık. Sağlığım yerinde olsun. Ben bunu istiyorum" dedi.BELGESI olmayanların bu işi yapmaması gerektiğini söyleyen Boyalı "Ehli olmayan saat tamiri yapıyor. Belgesi olmayanların engellenmesi lazım. Bugün bir saatin değeri bin ile 7 bin lira arasında. Bir kuyumcu bir büfeci saati alıp pilini değiştiriyor kayışını değiştiriyor. Bunlar yanlış. Saate zarar verir. Bizim isteğimiz herkes kendi işini yapsın. Saatçi saatiyle meşgul olsun terzi terziliğiyle" diye konuştu.