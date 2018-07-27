Keçiören’den beton yol

KEÇİÖREN Belediyesi, Ankara
'da bir ilk olan beton yol uygulamasını hayata geçirdi. Keçiören Belediyesİ, Kanuni Mahallesi'ndeki 4 sokağa beton dökerek yolları daha konforlu ve güvenli hale getirdi. Silindirle sıkıştırmalı kuru betonun döküldüğü yeni yollar asfalt yola oranla araç yakıtında yüzde 5 ile 11 arası tasarruf sağlıyor. Asfaltın kullanım süresi 20 yıl iken beton yol 40 -50 yıl dayanıyor. Asfalta oranla maliyetinin yüzde 50 daha az olduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Yılsonuna kadar bazı sokaklara beton dökmeye devam edeceğiz. Vatandaşımız da yeni yollardan oldukça memnun kaldı. Beton kullanılan malzemeler itibariyle milli ve ucuz…" dedi.