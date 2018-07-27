MotoFest Podium’da

TÜRKIYE Motosiklet Federasyonu
ve MXGP of Turkey
işbirliği ile Ekstrem Spor Festivali MotoFest
, Podium Ankara AVM'de
gerçeklecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun
kuracağı
özel pistlerde büyük
ödüllü Süper Enduro Motosiklet Yarışı
ve 2 profesyonel
sporcu ile gün
boyu adrenalin dolu motosiklet
gösterileri, simülasyon
oyunları ve satış
stant alanları festival kapsamında 4-5 Ağustos'ta Podium Ankara AVM'de
olacak. Türkiye Motosiklet Fedarasyonu
koordinatörlüğünde
sürecek profosyonel
yarışlarda MXGP of Turkey
desteği de
var. 4 Ağustos
tarihinde
saat 11:00
ile 20:00
arası sürecek
yarışma heyecanı, 5 Ağustos
tarihine kadar
devam edecek.