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MotoFest Podium’da

Giriş Tarihi: 27.7.2018
MotoFest Podium’da
TÜRKIYE Motosiklet Federasyonu ve MXGP of Turkey işbirliği ile Ekstrem Spor Festivali MotoFest, Podium Ankara AVM'de gerçeklecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun kuracağı özel pistlerde büyük ödüllü Süper Enduro Motosiklet Yarışı ve 2 profesyonel sporcu ile gün boyu adrenalin dolu motosiklet gösterileri, simülasyon oyunları ve satış stant alanları festival kapsamında 4-5 Ağustos'ta Podium Ankara AVM'de olacak. Türkiye Motosiklet Fedarasyonu koordinatörlüğünde sürecek profosyonel yarışlarda MXGP of Turkey desteği de var. 4 Ağustos tarihinde saat 11:00 ile 20:00 arası sürecek yarışma heyecanı, 5 Ağustos tarihine kadar devam edecek.
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MotoFest Podium’da
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