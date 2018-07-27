MotoFest Podium’da

BUGÜN NELER OLDU

veişbirliği ilegerçeklecek.kuracağıözel pistlerde büyüködüllüve 2 profesyonelsporcu ile günboyu adrenalin dolu motosikletgösterileri, simülasyonoyunları ve satışstant alanları festival kapsamındaolacak.koordinatörlüğündesürecek profosyonelyarışlardadesteği devar.tarihindesaatilearası sürecekyarışma heyecanı,tarihine kadardevam edecek.