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Öğrencilere pansiyon

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Öğrencilere pansiyon
BEYPAZARI'NDAKI Hatice- Cemil ne 120 öğrenci kapasiteli pansiyon yapılmasına ilişkin protokol imzalandı. Ankara Valisi Ercan Topaca, hayırsever Niyazi Ercan'la Beypazarı Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi yerleşkesinde 120 öğrenci kapasiteli pansiyon yapılması ile ilgili protokole imza koydu. Valilik makamında gerçekleştirilen protokol törenine Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İl Müdürü Vefa Bardakçı ve hayırsever Niyazi Ercan de katıldı. Niyazi Ercan tarafından anne ve babasının adına yaptırılan okul, 2013'te Hatice-Cemil Ercan Öğretmen Lisesi olarak eğitim öğretime başlamış, 2018'de fen lisesine dönüştürülmüştü.
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Öğrencilere pansiyon
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