Özdebir: Türkiye küresel yarışta

ANKARA
Sanayi Odası(ASO) Başkanı Nurettin Özdebir Türkiye'nin iç ekonomik tablosunu ve uluslararası ekonomideki durumunu Temmuz ayı meclis toplantısında değerlendirdi. Özdebir "Ülkemiz küresel bir yarış içinde. Bu yarışta başarılı olmanın temel kuralı yalnızca hızlı koşmak değil asıl olan rakiplerden hızlı koşmaktır" diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin etkilerini göstermeye başladığına işaret eden Özdebir "Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza hayırlı olsun ziyaretine gittiğimizde 4 yıldır devam eden 2'nci Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili sorunlarımızı dile getirdik. Sorunun çözümüne yönelik çalışmalar 1 hafta içinde atıldı. Bütün ümidimiz yeni sistemin çok daha hızlı ve verimli çalışması. Bakanlar arasında iş dünyasından gelen kişilerin olması da bizleri fazlasıyla umutlandırıyor" dedi.