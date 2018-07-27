Terör mağduru çocuklar başkentte

DIYANET İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın terör mağduru çocuklara yönelik düzenlediği "Yazımda Kardeşlik Var" projesine destek veren Ankara
Büyükşehir Belediyesi, başkente gelen yaklaşık 300 öğrenciyi misafir ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen geziyle 15 Temmuz'da şanlı bir direnişe sahne olan başkenti karış karış gezen çocuklar, köklü tarihi ve zengin kültürüyle Ankara'yı tanıma imkanı buldu. Geziler kapsamında Anıtkabir, Külliye, MTA Tabiat Tarihi Müzesi, 11. Hava Ulaştırma Müzesi, Hacı Bayram Veli Camii ve Başkent'in rekreasyon alanlarını gezen çocuklar bol bol hatıra fotoğrafı çekerek güzel anılar biriktirdi. Bir ay boyunca Türkiye Diyanet Vakfı'nın Ankara'daki yurtlarında kalacak olan çocuklar, Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal projelerinden biri olan aile yaşam merkezlerindeki havuz, spor ve oyun alanlarında hoşça vakit geçirme fırsatı yakalıyorlar. Diyarbakır
, Hakkari
, Mardin ve Şırnak
'tan gelen terör mağduru çocuklar, Büyükşehir ve Diyanet İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri ile bir araya geldi. Programa Diyanet İşleri Genel Müdürlüğü Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Kurtoğlu da katıldı.