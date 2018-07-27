Vip çetesinin keyfi kaçtı

Liderliğini Emir B.'nin yaptığı 5 kişilik VIP hırsızlık çetesi Ankara
ve İstanbul'da 14 villada soygun gerçekleştirdi. Çete, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucu çökertildi. VIP hırsızları için hazırlanan operasyonda hırsızlık çetesi üyeleri ile birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan 6 zanlı daha yakalanıp, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.
ÇETE İÇİNDE ÇETE
Çoğu zaman lüks mekânlarda yiyip içen, eğlenen ve hatırı sayılır hesaplar ödeyen VIP çetesinin vatandaşları 15 farklı hırsızlık olayı ile yaklaşık 20 milyon lira değerinde maddi zarara uğrattığı ortaya çıktı. Çete içinde de farklı bir örgütlenme oluşturan çete üyelerinin polise yakalanmamak için büyük çaba sarf ettikleri belirlendi. Villa soygunu yapıp polis takibine takılmamak için aynı anda 3-4 farklı ev kiralayıp adresleri de çete üyelerden bile gizli tutan örgütün üst düzey elemanlarının birçok bilgiyi grup içinden sakladıkları ortaya çıktı. Ankara Emniyeti Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu hırsızların yüksek güvenlikli ve lüks sitelerden ev kiraladıklarını tespit etti.
ÇETE ÜYELERİ TUTUKLANDI
4 ay boyunca güvenlik kameralarını ve PTS kayıtlarını titizlikle inceleyen polis çeteyi çökertti. Zanlıların kiraladıkları evlere baskın yapan polisler çok sayıda çalıntı eşyaya da el koydu. Yakalanan 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi, çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.
SAHTE KİMLİKLERLE DOLAŞIYORLAR
VILLA soygunlarından elde ettikleri paraları tatil ve eğlence merkezlerinde harcayan hırsızların lüks arabalar kullandıkları belirlendi. Hırsızlık yapıp İstanbul'un en ünlü mekanlarına alem yapan zanlılar sanatçılarla da alkol alırken görüntülendi. Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde başta hırsızlık olmak üzere çok sayıda suç kaydı ve aranması bulunan zanlıların başkalarına ait ya da sahte kimliklerle elini kolunu sallayıp gezdikleri ortaya çıktı.