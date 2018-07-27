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Yeni adres

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Yeni adres Köy Konağı
MAHALLE kültürünün kaybolmaması, dostluk, komşuluk ve dayanışma ilişkilerinin kuvvetlenmesi amacıyla Mamak Belediyesi'nin, Gökçeyurt Mahallesi'nde yapımına başladığı Gökçeyurt 'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 6 yüz 20 metrekarelik alanda yapımı yüzde kırk seviyesine ulaşan konağın kaba inşaatı tamamlanırken, çelik konstrüksiyon çatı imalatı da bitme aşamasında. Mahallelinin düğünlerinde, cenazelerinde ve toplantılarında hizmet verecek olan Tarihi Köy Konağı tamamlandığında mahallelinin ortak evi olacak. KMamak Belediye Başkanı Mesut Akgül,"Konak, mahalle sakinlerimize düğün, gibi sosyal organizasyonlarda kapılarını açacak" dedi.
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Yeni adres Köy Konağı
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