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Başkan Selçuk Çetin gönüllere dokunuyor

Giriş Tarihi: 28.7.2018
Başkan Selçuk Çetin gönüllere dokunuyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017'de sünnet ettirilen çocuklardan Pursaklar'da ikamet edenleri Belediye Başkanı Selçuk Çetin evlerinde tek tek ziyaret ediyor. Belediyenin sosyal yardım müdürlüğü olan Tebessüm Çarşısı aracılığıyla sünnet olan çocuklara bisiklet hediye edip sevindiren Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin diğer çocukları da unutmayarak onların yaş ve cinsiyetlerine göre hediyeler götürüp tebessüm ettiriyor. Başkan Çetin program dahilinde her hafta düzenli olarak sünnet ziyaretleriyle 300'e yakın evi tek tek ziyaret ediyor.
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Başkan Selçuk Çetin gönüllere dokunuyor
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