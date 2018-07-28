Başkentte iki manzara

Ankara
'nın Öveçler semtinde 112 Acil Servis
ekibinin sorumlu doktoru Yusuf Bal bir vakaya müdahale sırasında hasta ve yakınlarınca darp edilerek kafa travması geçirmişti. İddiaya göre sarhoş olduğu öğrenilen bir hastanın saldırısına uğrayan Dr. Bal, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildi. Tedavisi tamamlanan Dr. Bal'ı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ziyaret etti. Dr. Bal'a yapılan şiddetten kısa süre sonra bir vakadan Beypazarı'na dönmekte olan 112 Acil Servis ekibi Atderesi mevkiinde saldırıya uğradı. 06 FP 7051 plakalı ambulanstaki personelin henüz belirlenemeyen bir sebeple saldırıya uğradığı ve saldırganların mavi bir minibüsle olay yerinden kaçtıkları öğrenildi. Gözaltına alınan minibüs şoförünün olayı arabasına çamur sıçratıldığı için gerçekleştirdiği öğrenildi. İfadesi alınan M.D. serbest bırakıldı.
MEKTUP YAZDI
Sağlık çalışanlarına yapılan şiddet olaylarından sonra bir hasta yakının başhekime yazdığı mektup okuyanları duygulandırdı. Hasta ve hasta yakınlarının şiddetine maruz kalan ve buna rağmen özveriyle hizmet veren sağlık çalışanlarını çok sevdiklerini belirten N.S.'nin yazdığı mektuba SABAH Ankara ulaştı. Torunu A.S., Sami Ulus Çocuk Hastanesi'nde tedavi edilen babaanne N.S.'nin başhekime yazdığı mektupta, "Ben şeker hastasıyım. Torunum A.S. alerji bölümünde Zeynep hanımın takibinde bir hastadır. Hastaneniz ve personeliniz; özellikle doktorlarımız, hemşirelerimiz, sekreterimiz bir aile ortamı gibi bizi sevgiyle kucaklıyor. Beni, âcizane babaanneyi her yönüyle çok mutlu ediyorlar. Bunları sizin de bilmenizi kendime bir borç biliyor, teşekkürlerimi sunuyorum. Allah devletime, devletimin birim ve kuruluşlarına zarar vermesin. Sizleri çok seviyorum hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.