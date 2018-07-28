Eymir ve Mogan 8 bin yıllık çıktı

ESKIŞEHIR Osmangazi Üniversitesi'nin öncülüğünde, bazı üniversitelerin ve kamu kurumlarının desteğiyle 8 bilim insanından oluşan ekip tarafından yürütülen proje çerçevesinde, Mogan ve Eymir göllerinin bölgedeki iklim değişimlerine etkisi, iklim değişimlerinden nasıl etkilendiği araştırıldı. Araştırma ekibinde yer alan Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Ocakoğlu, proje kapsamında Mogan Gölü
'ndeki sondaj çalışmasının tamamlandığını belirtti. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK
) desteğiyle yürütülen "Mogan ve Eymir Göllerinin Paleoklimatolojik ve Kökensel İncelemesi" adlı proje kapsamında yapılan çalışmalar, Ankara
için önemli iki gölün geçmişinin 8 bin yıl öncesine dayandığını ortaya koydu.
NEOLITIK DÖNEMDEN
Sondaj çalışmaları ve elde edilen çamurların incelenmesi ve tarihlendirilmesiyle Mogan ve Eymir göllerinin oluşumlarının binlerce yıl öncesine dayandığını ortaya koyduklarını ifade eden Ocakoğlu, "Yaptığımız sondaj çalışmaları ve elde edilen çamurların incelenmesi ve tarihlendirilmesi bize her iki gölün de neolitik dönemin sonlarına doğru, yani bundan 8 bin yıl önce oluştuğunu gösteriyor. Günümüzden yaklaşık 8 bin yıl kadar önce kuzeye doğru akan bir akarsuyun yandan gelen kollarla boğulması neticesinde önce Mogan Gölü oluşuyor. Bundan 5, 6 yüzyıl sonra da benzer bir şey Eymir Gölü'nün yanı ODTÜ fidanlığının orada gerçekleşiyor ve o zaman da Eymir Gölü oluşuyor" dedi.