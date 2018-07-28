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Eymir ve Mogan 8 bin yıllık çıktı Gölbaşı’ndaki Eymir ve Mogan gölleriyle ilgili yapılan bilimsel çalışmaya göre göllerin 8 bin yıl önce oluştuğu ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 28.7.2018