Osmanlıspor oksijen depoladı

BUGÜN NELER OLDU

sezon hazırlıklarınıbeldesinde sürdürengünü tek antrenmanla tamamladı. Teknik direktöryönetiminde günün ilk antrenmanınasahasında çıkan mor-sarılılar, yaklaşık olarakdakika çalıştı. Önceki günmaçında forma giyen oyuncular yenileme koşusunun ardından ayak tenisi oynarken diğer oyuncular ise ısınma koşusuyla antrenmana başladı. Daha sonra koordinasyon çalışmasıyla antrenmana devam eden başkent ekibi dar alandaki pas organizasyonunun ardından çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Başkent ekibi takım halindegiderek barbekü partisine katıldı. Takım halinde yenilen yemeğin ardındankıyısında hatıra fotoğrafı çektiren mor-sarılılar daha sonra parkın içinde yürüyüş yaptı.