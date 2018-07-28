Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Osmanlıspor oksijen depoladı

oksijen depoladı

Giriş Tarihi: 28.7.2018
Osmanlıspor oksijen depoladı
YENI sezon hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu beldesinde sürdüren Osmanlıspor günü tek antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde günün ilk antrenmanına Bolu Termal Otel'in sahasında çıkan mor-sarılılar, yaklaşık olarak 70 dakika çalıştı. Önceki gün Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular yenileme koşusunun ardından ayak tenisi oynarken diğer oyuncular ise ısınma koşusuyla antrenmana başladı. Daha sonra koordinasyon çalışmasıyla antrenmana devam eden başkent ekibi dar alandaki pas organizasyonunun ardından çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Başkent ekibi takım halinde Bolu Gölcük Tabiat Parkı'na giderek barbekü partisine katıldı. Takım halinde yenilen yemeğin ardından Gölcük Gölü kıyısında hatıra fotoğrafı çektiren mor-sarılılar daha sonra parkın içinde yürüyüş yaptı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmanlıspor oksijen depoladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN