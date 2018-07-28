Osmanlıspor oksijen depoladı

YENI
sezon hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu
beldesinde sürdüren Osmanlıspor
günü tek antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay
yönetiminde günün ilk antrenmanına Bolu Termal Otel'in
sahasında çıkan mor-sarılılar, yaklaşık olarak 70
dakika çalıştı. Önceki gün Aytemiz Alanyaspor
maçında forma giyen oyuncular yenileme koşusunun ardından ayak tenisi oynarken diğer oyuncular ise ısınma koşusuyla antrenmana başladı. Daha sonra koordinasyon çalışmasıyla antrenmana devam eden başkent ekibi dar alandaki pas organizasyonunun ardından çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Başkent ekibi takım halinde Bolu Gölcük Tabiat Parkı'na
giderek barbekü partisine katıldı. Takım halinde yenilen yemeğin ardından Gölcük Gölü
kıyısında hatıra fotoğrafı çektiren mor-sarılılar daha sonra parkın içinde yürüyüş yaptı.