Tonlarca mahsulle ortadan kayboldu

BALA
'DA çiftçilik yapıp geçimlerini sağlayan yaklaşık 100 kişi bu yıl elde ettikleri mahsulü paraya çevirmek için alıcı aradı. İddiaya göre 6 Temmuz'da Haymana'dan ilçelerine gelen Ayhan Ç.'ye yaklaşık bin 700 tonluk ekinleri sattılar. Peşin para almak için ilk kez Ayhan Ç. ile alışveriş yaptıklarını belirten çiftçiler şahsın ilçeye gelip 3-4 çiftçinin ekinini peşin ödeyerek aldığını görünce ona güven duyduklarını söyledi. Tonlarca
ekini Ayhan Ç.'ye veren ve paralarını alamayan çiftçiler yargıya başvurdu. 54 yaşındaki Seyit Şahin, "Dolandırıldığımızı anlayınca dünyamız başımıza yıkıldı. Biz bir yıldır harmanı bekliyorduk ve bir dünya borcumuz var. Tohum, gübre ve mazotu borç
la alır, harman zamanı da borçlarımızı öderdik. Çiftçinin alışverişi harman zamanı olur. Ayhan Ç. denilen dolandırıcı emeğimizi, ekmeğimizi çaldı. 42 bin 500 lira zararım var… Göz boyamak için birkaç kişiden peşin ürün aldı. Biz de güvendik ortada kaldık. Mazot aldığım komşumun yüzüne bakamıyorum. Savcılığa suç duyurusunda bulundum, dolandırıcı telefonlara bile çıkmıyor, mağduruz" diye konuştu.
EMEĞİMİZ, EKMEĞİMİZ ÇALINDI
20 gün önce ilçelerine gelen Ayhan Ç.'yi tanımadıklarını belirten çiftçiler, dolandırıldıktan sonra şahsın ilçeye 20 kilometre uzaktaki köyleri de dolandırdığını öğrendiklerini söyledi. Bir umutla hasat zamanını bekleyen çiftçilerin alın terinin çalındığını söyleyen mağdurlardan Hayrullah Kara, "Engelli babamın ve kendimin ürünlerini verdim, paramı alamadım. 3 gündür işimi gücümü bıraktım dağ, bayır, şehir demeden dolandırıcının izini sürüyorum. Ben hakkımı istiyorum. Yulafım ve arpam gitti. Param gelmedi" dedi. Ayhan Ç. ile daha önceden de çalıştığını ancak ilk kez dolandırıldığını belirten bir başka çiftçi Bilal Duman ise, "Ayhan'a yıllarca buğdayımı gönderirdim, buğday eleme tesisi vardı. Birkaç çiftçide peşin para alınca biz de güvendik ve malımızı verdik. Biz yandık başkaları yanmasın diyoruz" şeklinde konuştu. 100 ton buğdayının erdiğini ifade eden 61 yaşındaki İbrahim Gürbüz ise, "Savcılığa şikâyet ettim, bizim adımızı kullanıyorlar. Biz de mağduruz... Başka canlar yanmasın. Emeğimiz, ekmeğimiz gitti. İyi niyetimizi suiistimal etti. Hepimize, 'Cuma günü arpanız elinde...' dedi ve ortadan kayboldu" diye konuştu.