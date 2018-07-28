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“Yeni bir zafere imza atacağız”

Giriş Tarihi: 28.7.2018
“Yeni bir zafere imza atacağız”
Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Temmuz Ayı Çankaya İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. 24 Haziran'daki seçim başarısında AK Parti teşkilat mensuplarının fedakârlıklarını ve çalışkanlıklarını vurgulayan Şahin, "Bütün teşkilat mensuplarımızın, başta il yöneticilerimizin daha sonra siz saygıdeğer Çankaya ilçe yöneticilerimizin, Kadın Kollarımızın, Gençlik Kollarımızın ve teşkilatımızın belkemiği olan Mahalle Başkanlarımızın, Sandık Yönetim Kurullarımızın gece gündüz bitmek bilmeyen enerjileriyle, özverileriyle, alın teriyle, yapmış oldukları çalışmalardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu. Şahin, yerel seçim startının verildiğini belirterek, "AK Parti'nin önümüzdeki yerel seçimlerde de tüm 'de yeni bir zafere imza atacak. Ortaya çıkacak bu sonuçla birlikte 2023 hedeflerimize bir adım daha yaklaşacağız" diye konuştu.
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