Yenikent’te futbol şöleni

Ankara'da 3-4 Ağustos'ta
yapılacak 52. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Dörtlü Futbol Turnuvası'nın
kura çekimi gerçekleştirildi. TSYD Ankara Şubesi Lokali'nde
düzenlenen kura çekimi sonrasında
turnuvanın ilk gününde Demir Grup Sivasspor
ile Bursaspor
, Alanyaspor
ile MKE Ankaragücü
karşı karşıya gelecek. Osmanlı Stadı'nda
oynanması planlanan
turnuvada ilk maç 3 Ağustos Cuma
günü saat 18.00
, ikinci karşılaşma
ise saat 20.00'de
başlayacak. İlk günün
galipleri finalde karşılaşırken, mağluplar
ise üçüncülük maçında mücadele edecek.
Müsabakaların berabere sonuçlanması
durumunda uzatmalara gidilmeden
doğrudan penaltı atışlarına geçilecek.
Turnuvanın biletleri ise 20
liradan satışa
sunulacak. Kura çekimine TSYD Ankara Şubesi Başkanı Alper Bakırcıgil
ve yönetim
kurulu üyeleri, MKE Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz
, Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Keskin
, Alanyaspor Kulübü Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu
katıldı.
HİBRİT ENGELİ
Kura çekiminde konuşan Başkan Alper Bakırcıgil
, turnuva için Ankara 19 Mayıs Stadı'nın
devreden çıktığını
belirterek, "Turnuvayı 3-4 Ağustos'ta Yenikent Stadı'nda
yapacağız. Ankara'da
akşam maç oynanacak, doğal çime sahip
stat yok. Yenikent
tek alternatif. Spor Toto Süper Lig'deki MKE Ankaragücü
ve Spor Toto 1. Lig'deki Osmanlıspor
ve Gençlerbirliği'nin
gelecek sezon maçlarını
bu statta oynayacak olması nedeniyle
hibrit çim uygulamasına geçilmesi gündemde.
Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Hibrit
çim çalışması olursa ne yazık ki bu turnuvayı
yapamayacağız." ifadelerini kullandı. Alanyaspor Kulübü Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu
, Ankara'daki
stat
sorununu bildiklerini belirterek, "Ancak
şimdi içine girince sıkıntının ne kadar
büyük olduğunu gördük" dedi.
EN ESKİ TURNUVA
BURSASPOR
Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Keskin de Ankara'daki
turnuvanın Türkiye'nin
en eski ve en iddialı turnuvalarından birisi olduğunu belirterek, "Hibrit çimin yapılması ve kullanılması nereden baksanız 19-20
günü bulur. Ligde milli takımın maçları nedeniyle aralar olacak bu uygulama o zaman yapılabilir" diye konuştu. MKE Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz
da kupayı en çok kazanan takımlardan birisi olduklarını belirterek, "Ankara 19 Mayıs Stadı'nın
kapanışı bu turnuvayla olsa sanırım daha güzel bir durum olurdu. Biz çaylarımızı misafirlerimizle Ankara'da
içmek istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.