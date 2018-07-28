Yenikent’te futbol şöleni

BUGÜN NELER OLDU

yapılacakkura çekimi gerçekleştirildi.düzenlenen kura çekimi sonrasındaturnuvanın ilk günündeileilekarşı karşıya gelecek.oynanması planlananturnuvada ilk maçgünü saat, ikinci karşılaşmaise saatbaşlayacak. İlk gününgalipleri finalde karşılaşırken, mağluplarise üçüncülük maçında mücadele edecek.Müsabakaların berabere sonuçlanmasıdurumunda uzatmalara gidilmedendoğrudan penaltı atışlarına geçilecek.Turnuvanın biletleri iseliradan satışasunulacak. Kura çekimineve yönetimkurulu üyeleri,katıldı.Kura çekiminde konuşan, turnuva içindevreden çıktığınıbelirterek, "Turnuvayıyapacağız.akşam maç oynanacak, doğal çime sahipstat yok.tek alternatif.vevegelecek sezon maçlarınıbu statta oynayacak olması nedeniylehibrit çim uygulamasına geçilmesi gündemde.Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Hibritçim çalışması olursa ne yazık ki bu turnuvayıyapamayacağız." ifadelerini kullandı.statsorununu bildiklerini belirterek, "Ancakşimdi içine girince sıkıntının ne kadarbüyük olduğunu gördük" dedi.Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Keskin deturnuvanınen eski ve en iddialı turnuvalarından birisi olduğunu belirterek, "Hibrit çimin yapılması ve kullanılması nereden baksanızgünü bulur. Ligde milli takımın maçları nedeniyle aralar olacak bu uygulama o zaman yapılabilir" diye konuştu.da kupayı en çok kazanan takımlardan birisi olduklarını belirterek, "kapanışı bu turnuvayla olsa sanırım daha güzel bir durum olurdu. Biz çaylarımızı misafirlerimizleiçmek istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.