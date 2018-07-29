Abdülkadir Kayalı Giresunspor’da

GIRESUNSPOR, Ankaragücü'nden Abdülkadir Kayalı
ile anlaştı. Spor Toto
1. Lig ekiplerinden Giresunspor sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha oyuncusu Landel ile görüşme halinde olan Çotanaklar, tecrübeli futbolcuyla iki senelik sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlılar son olarak ise Ankaragücü formasını giyen Süper Lig
deneyimli orta saha oyuncusu Abdülkadir Kayalı ile anlaştı. Daha önce 63 kez Genç Milli Takımı'nda oynayan 27 yaşındaki oyuncu artık Çotanaklar'ın başarı için ter dökecek.