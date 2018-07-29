Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Abdülkadir Kayalı Giresunspor’da

Giresunspor’da

Giriş Tarihi: 29.7.2018
Abdülkadir Kayalı Giresunspor’da
GIRESUNSPOR, Ankaragücü'nden ile anlaştı. 1. Lig ekiplerinden Giresunspor sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha oyuncusu Landel ile görüşme halinde olan Çotanaklar, tecrübeli futbolcuyla iki senelik sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlılar son olarak ise Ankaragücü formasını giyen deneyimli orta saha oyuncusu Abdülkadir Kayalı ile anlaştı. Daha önce 63 kez Genç Milli Takımı'nda oynayan 27 yaşındaki oyuncu artık Çotanaklar'ın başarı için ter dökecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdülkadir Kayalı Giresunspor’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN