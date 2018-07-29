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Çin su kuruluş resepsiyonu

Giriş Tarihi: 29.7.2018
Çin ordusu kuruluş resepsiyonu
ÇIN Halk Cumhuriyeti Askeri Ataşesi Cıng Çinsong, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, yeniden seçilmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Çin Halk Kurtuluş su'nun (PLA) 91'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla 'da resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, çok sayıda diplomat ve askeri misyon temsilcisi gazeteci katıldı. Büyükelçiliğin Askeri Ataşesi Cıng Çinsong, programda yaptığı konuşmada, PLA'nın, güçlü ve iş birliğine dayalı silahlı kuvvet oluşturmak için çaba harcadığını belirtti. Türkiye-Çin ilişkilerine ilişkin konuşan Cıng, Çinsong, "İki ülke ilişkileri iyi şekilde gelişmektedir. Türkiye'nin 'Orta Koridor' stratejisi, Çin'in 'Bir Kuşak-Bir Yol' inisiyatifiyle en yüksek düzeyde karşılık bulmuştur' ifadelerini kullandı.
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Çin ordusu kuruluş resepsiyonu
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