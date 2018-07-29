Elmadağ’da dönüşüm başladı

ELMADAĞ'IN Yenidoğan, Yenipınar ve Yenice mahallelerini kapsayan Kentsel Dönüşüm
Projesi etaplar halinde hayata geçirilmeye başlandı. Bu kapsamda Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Çaykur Fabrikası yanında 10 hektarlık alanda yapılması planlanan 596 adet konutluk proje inşa edilecek. Rezerv yapı alanı içerisinde yaklaşık 10 hektarlık alan üzerinde ihale hazırlığı tamamlanan 1.Etap'taki 596 adet konutun, inşaat imalatlarına hızla devam ediliyor. 596 adet konut için hak sahipleri arasında kura çekimi gerçekleştirilecek. Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin, kentsel dönüşümün kentin yapısına, insanların geleceğine, yaşamına ve şehrin tüm değerlerine etki ettiğini belirtti. Bu çalışmaların çok yönlü ve disiplinli bir çalışmayla sonuçlanacağını ifade eden Başkan Şahin, "Belediyede ayrı bir proje çalışma grubu oluşturuldu. Bu, projenin Ankara
'nın doğu giriş kapısı olan Elmadağ'ın kalkınması ve geleceği için gerekli ve çok önemlidir. Elmadağ halkımızı hak ettiği duruma getirmek için çalışacağız" dedi.