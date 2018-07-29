Motosikletler denetim altında

BUGÜN NELER OLDU

POLIS ve Jandarma birimlerince ülke genelinde eş zamanlı olarak motosikletlere yönelik Son Sürat-3 uygulaması yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı, Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığının koordinesinde son günlerde meydana gelen asayiş, uyuşturucu, terör ve diğer olayların engellenmesi ile çalıntı olarak aranan, ruhsatsız/ plakasız kullanılan motosikletlerin yakalanması amacıyla "Son Sürat-3" uygulaması gerçekleştirildi. Ülke genelinde ve eşzamanlı 27 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen uygulama 7 bin 835 ekip ve 28 bin 265 personelin katılımıyla 4 bin 858 noktada yapıldı. Uygulama neticesinde; 56 bin 852 motosiklet kontrol edildi, 295 çalıntı ve aranma kaydı bulunan motosiklete el konuldu.