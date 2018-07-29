Pazaryerine engelli evi

YENIMAHALLE Belediyesi, yapım sürecinde son aşamaya gelinen Karşıyaka Kapalı Pazaryeri
ve Sosyal Tesisi
içerisinde kurulacak Engelli Gündüz Bakım
ve Sosyal Tesisi ile tüm Türkiye'de adından söz ettirmeye devam edecek. Demetevler bölgesine büyük değer katarak ilçe sakinlerinin kültür, sanat, spor ve sosyal alanda tek adresi konumunda olması planlanan Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi, bilinen Pazar yerlerinden farklı olarak Türk hamamı, bay bayan yüzme havuzu, gezi alanları, düğün salonları, çok amaçlı salon, etüt merkezi, ikinci bahar lokali, gençlik merkezi, okul öncesi çocuklar için anaokulunu içerisinde barındırarak vatandaşlara 7 gün hizmet verecek. İçerisinde barındırdığı birimlere ilave olarak, engelli çocukların eğitimi ve hayata katılımı düşünülerek açılacak Engelli Gündüz Bakım ve Sosyal Tesisi, Yenimahalle'de, çocukları için eğitim ve kişisel gelişim ihtiyacı olan ailelereumut ışığı olacak. Özel yavruların bakımında kendi günlük işleri için zaman bulamayan aileler, açılacak olan Engelli Gündüz Bakımevi sayesinde hem sosyal hayata uyum sağlayacak hem de çocuklarını güvenli ellere teslim ederek psikolojik olarak rahatlayacak. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar " Çocuklarımızın eğitimi ve kişisel gelişimi bizim için çok önemlidir. Hiçbir çocuğumuzu ayırt etmeden, onların eğitim alması, zamanlarını dolu dolu geçirmeleri ve özellikle engelli çocuklarımızın evlerinde kapalı kalmaması için bunun gibi tesisler açıyoruz. Engelli çocuklarımızın eğitimi, hizmet götürürken bizim daha hassas düşünmemiz gereken bir konudur. Böyle anlamlı bir tesisi Yenimahalle'ye kazandırmaktan onur duyuyorum" dedi.