Savaşın izleri yüzümden silinsin

Geçen yıl İdlib
'de evlerine düşen bombanın çıkardığı yangında feci şekilde yanan acılı genç kız ambulansla Türkiye'ye getirildi. Atılan bombayla hayatı kararan genç kız yardım eli bekliyor. Canını ve yüreğini yakan yanık izleri yüzünden peçe takmadan dışarı çıkamayan genç kız ameliyat olmak istiyor. Annesi ve bir kız kardeşi ile amcasının evinde sığınmacı olarak yaşayan ve maddi imkânsızlık çeken Sabhe ailesi Altındağ Başpınar Mahallesi'ndeki 2 gözlü bir gecekonduda 9 kişi yaşıyor. Evlerinde ne bir halı ne de doğru düzgün bir eşya var...
HAYATI KARARDI
Önceliğinin kızının sağlığı olduğunu belirten anne İbtisam Sabhe, "Çocuğum henüz 14 yaşında ve o gün atılan bomba ile hayalleri, hayatı karardı... Suriye'de her gün çocuklar ölüyor. Evlerimiz yıkılıyor, çok zor durumdayız. Kocam ve diğer çocuklarım İdlib'te kaldı, küçük oğlumun bir eli de bombalanma sonucu koptu. Biz orada alev topunun içindeyiz, Türkiye bu süreçte bizlere kapısını açtı. Allah Türk devletinden de başkanından da razı olsun. Kızım yüzündeki ve vücudundaki yanıklardan dolayı acı çekiyor, utanıyor... Bir hayırsever kızımın ameliyatını yaptırsa dünyalar bizim olur" diye konuştu.
İÇİMDEKİ ACI YARALARDAN BÜYÜK
Yaşadığı dehşet dolu anları SABAH Ankara
'ya anlatan genç kız Emani, "Evde otururken büyük bir gürültüyle sarsıldık. Ne olduğunu anlamaya çalışamadan alevler içinde kaldım. Sobanın yanında oturuyordum. Evimize atılan bomba sobaya denk geldi ve bir anda alevler içinde tutuştum. Üzerimdeki kıyafet vücuduma yapıştı, annemler alevleri söndürmek için müdahale etti. Çığlık çığlığa canlı canlı yandım, ölmedim ama ölümden beter oldu... Yanık izleri içimdeki acıyı ifade etmeye bile yetmez ama artık ben de aynalara bakmak yüzümü saklamadan eskisi gibi dışarı çıkmak istiyorum. Ne olur biri sesime kulak versin" şeklinde yardım istedi.
SAVAŞ BİTSİN ÜLKEMİZE DÖNELİM
Yüzündeki derin yanık izlerinin oluşturduğu acı ile hayatı bir anda değişen Emani Sabhe
iyileşirse utanmadan okula gidip meslek sahibi olmak istiyor. Ülkelerindeki iç savaşta ağır yaralanıp ülkemize getirilen Sabhe yarım kalan hayallerini tamamlamak istediğini belirterek, "Saç ve makyaj yapmak istiyorum. Kuaför olup güzellikler çıkarayım. Sıkılsam da daralsam da yüzüm iyileşmeden peçesiz dışarı adım atamıyorum. Dünyada savaşlar bitsin, insanlar ölmesin. Huzurlu ve mutlu ülkemiz olsun... Bizler de memleketimize dönelim" dedi.