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’e süper açılış

Milyonlarca futbol severin dört gözle beklediği Spor Toto 2018-2019 sezonu ilk hafta programı açıklandı. Dev sezon gücü ile son şampiyon Galatasaray arasında oynanacak maçla başlayacak

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018
Süper lig’e süper açılış
gücü 6 yıl aradan sonra yükseldiği 'e taraftarının önünde dev bir karşılaşmayla yeniden merhaba diyecek. Spor Toto Süper Lig'in açılış maçı 10 Ağustos Cuma günü saat 21.45'de Yenikent Stadı'nda oynanacak. Ankaragücü teknik direktörü geçtiğimiz Perşembe günü Beşevler Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Galatasaray maçı ile ilgili görüşlerini paylaşmıştı. Galatasaray ile oynayacakları ilk maçta ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini ifade eden İsmail Kartal, "Galatasaray'ın Türk futbolundaki yeri belli. Hazır bir takım. Biz Süper Lig'e yeni çıkan bir takımız. Galatasaray takımı şampiyon, biz de alt ligin şampiyonuyuz. Elimizden geldiği kadar en iyi şeklide mücadele ederek puan veya puanlarla sahadan ayrılmak istiyoruz" dedi. Ankaragücü'nün 19 Mayıs Stadı'nın yıkılacak olmasından sonra ortaya çıkan stat problemi kısa bir süre önce çözüme kavuşturulmuştu. Ankaragücü'nün Eryaman Stadı yapılana kadar maçlarını Yenikent Stadı'nda oynayacağının açıklanmasının ardından başkent ekibi maçlarını Afyon'da oynamaktan kurtulmuştu.
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Süper lig’e süper açılış
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