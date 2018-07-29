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Türkmen çocuklar sünnet ettirildi

Giriş Tarihi: 29.7.2018
Türkmen çocuklar sünnet ettirildi
TÜRKMENELI İşbirliği ve Kültür Vakfı 120 Türkmen çocuğu 'da dernek binasında sünnet ettirdi. Irak'ta teröründen kaçarak ülkemize sığınan Türkmenlerin çocukları erkekliğe ilk adımı attı. Maddi imkânsızlıklar çeken Türkmen ailelerin her zaman yanında olan Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, 120 Türkmen çocuğa sünnet töreni düzenledi. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Başkanı Adil Selvi, "Türkmen aileler burada zor geçiniyorlar. O yüzden biz de miniklere destek olmak için sünnetlerini üstlendik. Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Türkmenler Türkiye ve Türk halkını çok seviyor. Bizler elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz" dedi.
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Türkmen çocuklar sünnet ettirildi
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