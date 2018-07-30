14 yılda 150 park

BUGÜN NELER OLDU

2004'tenberi Pursaklar'a 150'ye yakın park kazandıran Belediye Başkanı Selçuk Çetin, kişi başına düşen yeşil alan oranını 8,2 metre kareye yükselterek yeşil alan oranında Avrupa standartlarının üzerine çıktı. Yaz ayının gelmesiyle Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yaptığı çalışmalarla Pursaklar'ı adeta yeşile bürüdü. Havaların ısınmasıyla birlikte çiçeklendirme, çim ekimi, ağaç nakilleri çalışmaları yapan ekipler, çevre düzenlemesi, park, bahçe, koşu yolları, yürüyüş yolları ile Pursaklar'a güzellik kattı. İlçenin temizlik ve düzeni kadar yeşillendirilmesinin de önemli olduğunu her fırsatta ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin verdiği talimatlarla her geçen yıl ilçedeki park sayısını ve yeşil alanları çoğalttı. Koşu yolları, parklar, bahçeler, yürüyüş yolları çalışmalarında büyük bir titizlik gösteriliyor.