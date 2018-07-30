ABB’de sıfır atık: 17 ağaç 17 insan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık" projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi'nde bundan sonra masa altı çöp kutuları kullanılmayacak. Belediye çalışanlarının çöpü kaynağında ayrıştırması için kat koridorlarına kağıt, plastik, cam, metal, organik atıklar ve bütün bu atıkların geri kazanımı için atık biriktirme ekipmanları yerleştirilecek. Belediye içerisindeki geri dönüşüm çalışmaları aynı zamanda belirlenecek pilot ilçelerde de uygulanacak. Ankara
Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Atık Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından "Sıfır Atık" projesi çerçevesinde belediye personeline hem projenin detayları tanıtıldı hem de ilk eğitim verildi.
6 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Atık Koordinasyon Şube Müdürlüğü yetkilileri, 6 Ağustos'tan itibaren belediyenin tüm birimlerinde masa altı çöplerinin kaldırılacağını kaydettiler. Atık Koordinasyon Şube Müdürü Duygu Soytürk, "Sıfır atık projesi hem ülkemize hem doğamıza kazandıracak. 1 ton atık kâğıdın geri dönüşümü 17 ağacın kesilmesini engelliyor. 17 ağaç diyip geçemeyiniz… 17 kişi için oksijen üretiyor, 17 ağacımızı kurtarmış oluyoruz" dedi. Çalışanların çöplerini ayrıştırarak belirlenen noktalara atacağını belirten yetkililer, böylece çöplerin kaynağından ayrı biriktirme toplama, depolama ve uzaklaştırılması sağlanacağına dikkat çektiler.