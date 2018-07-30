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Adrenalin müzesi

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Adrenalin müzesi
Müzesi içinde yer alan paraşüt kulesi, gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmete açıldı. THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan, tarihi eserlerin yanı sıra orijinal uçakların da sergilendiği müzeye herkesi davet ederek, adrenalin seven gençlere de paraşüt kulesinden atlamayı tavsiye etti. Hafta sonları ailelerin, müzeye çocuklarıyla gelebileceklerini dile getiren Atılgan, "Şehrin ortasında nefes alabilecekleri tarihi bir alan. Müze kısmı, bahçemiz ve kule atlayışları ücretsiz. Vatandaşlar, uçakların altındaki banklarda oturup, çay, kahve içebilir, çocuklarıyla atlayış yapabilirler" diye konuştu.
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Adrenalin müzesi
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