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Buralar önceden gecekonduydu

Bugüne kadar 40 bin gecekondunun yıkıldığı Mamak’ta ilçe adeta baştan inşa edildi. İlçedeki hareketlilik inşaat sektörüne de katkı sunuyor

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Buralar önceden gecekonduydu
ekonomisinin lokomotifi olarak gösterilen inşaat sektörü Mamak'ta hızla yükselmeye devam ediyor. Başkent 'da kentsel dönüşümde öncü ilçe olan Mamak'ta, belediye ilçede uyguladığı kentsel dönüşüm projeleriyle Mamak'ı adeta baştan imar ediyor. Yürütülen dönüşüm projelerinin etaplarının bir kısmı tamamlanırken kalan etapların yapımı da hızla devam ediyor. 9 yılda toplam 40 bine yakın gecekondunun yıkıldığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Kentsel dönüşüm ile en büyük kazancı Mamaklılar elde ediyor. Emlak ve inşaat sektörü de uyguladığımız projelerle hareketlilik kazanıyor. Mamak dönüşümünü günden güne tamamlıyor" dedi.

3 MAHALLE SİL BAŞTAN
Mamak Belediyesi'nin kentsel yenileme projesi uyguladığı mahallelerden biri de Altıağaç- Karaağaç ve Hüseyingazi mahalleleri. Üç mahalleyi kapsayan projenin uygulandığı mahallelerde yeni yaşam alanları yükseliyor. 574 bin metrekare alanda uygulanan çalışma kapsamında toplam 3 bin 880 konut üretilecek. Bin 350 gecekondunun bin 348 adeti yıkılırken hak sahipleri ile de yüzde 99 oranında anlaşma sağlandı. Projenin 1. etabında 12 iş yeri ve 869 konutun yapımı tamamlandı ve hak sahiplerine teslim ediliyor. 4 adet cami, 2 adet ticaret merkezi, 4 adet okul, 1 adet aşevi ve 2 adet sosyo- kültürel tesisin yapılacağı projenin 2, 3 ve 4. etaplarında 3 bin 11 adet konut, 1 adet lise, 1 adet ilköğretim, 1 adet anaokulu, 2 adet cami ve 1 adet ticaret merkezinin inşaatı devam ediyor. Projeler Ankara'ya değer katan vizyon çalışmalar olarak gösteriliyor.
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Buralar önceden gecekonduydu
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