Çeşme suyunu güvenle için

Ankara
'nın
içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan ASKİ Genel Müdürlüğü, başkentlilerin musluklarından akan suyu sağlıklı, güvenli ve lezzetli bir şekilde tüketebilmelerinin somut ve pratik adımlarını atmayı sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekleyen ASKİ Genel Müdürlüğü, başkentlilerin musluklardan akan suda klor tadı ve kokusu aldıklarına yönelik şikayetlerini farklı 26 noktada kurulan Ara Klorlama İstasyonu'yla giderdiklerini söyledi. Yeni hizmete alınan "Ara Klorlama İstasyonları" hakkında bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, İvedik Arıtma Tesisi çıkışındaki tek noktadan klorlama yapılması yerine, içme suyu şebekesindeki çeşitli depo ve pompa istasyonlarında, 26 ara klorlama istasyonu kurduklarını söyledi. Kınacı, "Yeni kurulan istasyonlar sayesinde hem daha etkili dezenfeksiyon yapılmasını hem de hissedilen klor tat ve kokusunun azaltılmasını sağlıyoruz" dedi.
KOKU GİDERİLDİ
Özellikle metropol ilçelerde yaşayan vatandaşlardan içme suyunda aldıkları klor tat ve kokusu sebebiyle musluk suyunu kullanamadıkları yönünde sıkça şikayet aldıklarını vurgulayan Kınacı, "Abonelerimizden bize ulaşan bu şikayetleri anında değerlendirerek, çalışma başlattık. Öncelikle farklı noktalardaki klor seviyelerini değerlendirdik. Bunun sonucunda daha etkili dezenfeksiyon ve buna karşılık daha düşük dozlarda klor verilmesini sağlayacak ara istasyonların kurulması gerektiği sonucuna vardık" dedi. ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, şehir şebeke suyundaki klor ölçümlerinin sürekli olarak yapıldığını vurgulayarak,"Arıtma işlemleri büyük bir titizlik içinde gerçekleştirilen şebeke suyunu başkentliler, gönül rahatlığıyla içebilirler" diye konuştu.