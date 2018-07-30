Gençler yaşlanıyor

Spor Toto 1. Lig'e
düştükten sonra
kadrosunda yenilenmeye
giden Gençlerbirliği
yaz
transfer sezonu boyunca 9
oyuncuya imza attırdı.
Geçen sezondan birçok
oyuncuyla yollarını ayıran
başkent ekibinde transfer edilen oyuncuların
en çok yaşları dikkat çekiyor. Şu ana kadar Gençlerbirliği'nde
transfer edilen oyuncuların 6
tanesi 30
yaş ve üzeri oyunculardan oluşuyor. Gençlerbirliği
transfer sezonu boyunca; Spartak Trnava'dan Yasin Pehlivan'ı
, Celtic'den Nadir Çifçi'yi
, Bugsaşspor'dan Mahmut Boz'u
, Adanaspor'dan Bekir Yılmaz'ı
, Konyaspor'dan Emrullah Şalk'ı
, Göztepe'den Selçuk Şahin'i
, Osmanlıspor'dan Hakan Arıkan'ı
, Aberdeen'den Kari Arnason'u
ve Erzurumspor'dan Mert Nobre'yi
kadros