Gençler yaşlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

düştükten sonrakadrosunda yenilenmeyegidenyaztransfer sezonu boyuncaoyuncuya imza attırdı.Geçen sezondan birçokoyuncuyla yollarını ayıranbaşkent ekibinde transfer edilen oyuncularınen çok yaşları dikkat çekiyor. Şu ana kadartransfer edilen oyuncularıntanesiyaş ve üzeri oyunculardan oluşuyor.transfer sezonu boyunca;vekadros