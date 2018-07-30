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Gençler yaşlanıyor

’nin bu yıl transfer ettiği 9 futbolcudan 6’sı 30 yaş ve üzeri oyunculardan oluşuyor

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018
Gençler yaşlanıyor
Spor Toto 1. Lig'e düştükten sonra kadrosunda yenilenmeye giden Gençlerbirliği yaz transfer sezonu boyunca 9 oyuncuya imza attırdı. Geçen sezondan birçok oyuncuyla yollarını ayıran başkent ekibinde transfer edilen oyuncuların en çok yaşları dikkat çekiyor. Şu ana kadar Gençlerbirliği'nde transfer edilen oyuncuların 6 tanesi 30 yaş ve üzeri oyunculardan oluşuyor. Gençlerbirliği transfer sezonu boyunca; Spartak Trnava'dan Yasin Pehlivan'ı, Celtic'den Nadir Çifçi'yi, Bugsaşspor'dan Mahmut Boz'u, Adanaspor'dan Bekir Yılmaz'ı, Konyaspor'dan Emrullah Şalk'ı, Göztepe'den Selçuk Şahin'i, Osmanlıspor'dan Hakan Arıkan'ı, Aberdeen'den Kari Arnason'u ve Erzurumspor'dan Mert Nobre'yi kadros
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