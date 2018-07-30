Metroda sanat bambaşka

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın verdiği destek ile başkent metroları sanata ve sanatçıya kapılarını açmayı sürdürüyor. Günün yorgunluğunu ve iş stresini metro istasyonlarında sokak müzisyenlerinin çaldığı müzikle atan başkentliler, şimdi de sessiz sanat "Pandomim" sanatını metroda izleme imkanı yakalıyor. Kızılay Metro Ortak İstasyonu'nda, 15.00 ile 18.00 saatleri arasında gösteri yapan Pandomim sanatçısı Ferhat Kılıç'a Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor. Her gün yüz binlerce yolcunun kullandığı Metro İstasyonu'nda sanatını sergileyen Ferhat Kılıç, 'Pandomim' diğer adıyla 'MİM' sanatının duyguları vücut dili, ellerini, jest ve mimiklerini kullanarak anlatan bir sanat olduğunu belirterek, sanatını özgürce sanatseverlerle buluşturabilmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydetti.Dünyanın en eski sanat dallarından biri olan 'Pandomim'in ülkemizde çok tanınmadığını ifade eden Kılıç, "10 yıldır tiyatro ve Pandomim sanatıyla uğraşıyorum. Otostopla ülke ülke şehir şehir gezerek tiyatroyu ve Pandomim sanatını sergiliyorum. Sürekli festivallere katılıyorum. Yaz - kış mevsim şartlarına bakmaksızın sokaklarda gösteri yapıyorum. O nedenle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tuna'ya insanlara sanatımızı rahatlıkla sergileyebileceğimiz bu alanı bize tahsis ettiği için çok teşekkür ediyorum" dedi. Metrodaki "Pandomim" gösterisini büyük bir keyifle izleyen yolculardan Mahmut Kocabaş, bir süredir "Pandomim" gösterisini aksatmadan izlediği Kılıç'a hayranlığını "Seni bekliyordum sen nerelerdeydin. Ben seni çok beğeniyorum ve takip ediyorum"diyerek gösterdi.