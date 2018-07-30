Osmanlı’dan 7. transfer

Spor Toto 1. Lig
ekiplerinden Osmanlıspor
, Fenerbahçe'den
kanat oyuncusu Beykan Şimşek'i transfer
etti. Başkent ekibi,
bir süredir takımla
antrenmanlara çıkan ve Azerbaycan
temsilcisi Zira'yla
oynanan hazırlık maçında
da forma giyen 23
yaşındaki Beykan Şimşek'i 3
yıllığına
kadrosuna kattı. Beykan
geçen
sezon Sakaryaspor'da
kiralık olarak
forma giymişti. Transfer çalışmalarını
sürdüren Osmanlıspor
ayrıca kaleci Abdulaziz Demircan'ı
da kadrosuna
dahil etti. Yeniden Süper Lig'e
yükselmeyi
hedefleyen Ankara
ekibi,
daha önce de Ousmane N'diaye
, Salih Zafer Kurşunlu
, Ali Ülgen
, Barış Zeren
ve Furkan Yaman'ı
transfer etmişti. Osmanlıspor
, Spor Toto 1. Lig
ekiplerinden Adanaspor'la
oynadığı
ve 0-0
biten hazırlık maçıyla Bolu
kampını tamamlayarak Ankara'ya
döndü.