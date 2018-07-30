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Osmanlı’dan 7.

, ’den 23 yaşındaki ’le 3 yıllık anlaşma sağladı

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Osmanlı’dan 7. transfer
1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Fenerbahçe'den kanat oyuncusu Beykan Şimşek'i etti. Başkent ekibi, bir süredir takımla antrenmanlara çıkan ve Azerbaycan temsilcisi Zira'yla oynanan hazırlık maçında da forma giyen 23 yaşındaki Beykan Şimşek'i 3 yıllığına kadrosuna kattı. Beykan geçen sezon Sakaryaspor'da kiralık olarak forma giymişti. Transfer çalışmalarını sürdüren Osmanlıspor ayrıca kaleci Abdulaziz Demircan'ı da kadrosuna dahil etti. Yeniden Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Ankara ekibi, daha önce de Ousmane N'diaye, Salih Zafer Kurşunlu, Ali Ülgen, Barış Zeren ve Furkan Yaman'ı transfer etmişti. Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'la oynadığı ve 0-0 biten hazırlık maçıyla Bolu kampını tamamlayarak Ankara'ya döndü.
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Osmanlı’dan 7. transfer
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