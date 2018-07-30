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Siyasetçilerin terzisi eski günlerini arıyor

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Siyasetçilerin terzisi eski günlerini arıyor
Eski cumhurbaşkanları Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Ahmet Necdet Sezer'in de aralarında olduğu devlet adamlarının terziliğini yapan Üzeyir Tokat, azalan ilgi nedeniyle eski günlerini arıyor. Tokat, 1965'te Kızılay Büyükhan'da ustasının yanında işe başladığını ve askere gidene kadar çırak olarak çalıştığını söyledi. Askerden döndükten sonra 1978'de kendi dükkanını açtığını ve o tarihten bugüne mesleğini devam ettirmeye çalıştığını aktaran Tokat, "İlk dükkanım Büyükhan'daydı. Oradan Akay Caddesi'ne geldim. Cemal Nadir'de bir modaevi açtım. Bazı sağlık sorunları nedeniyle onu kapattım, Bestekar Sokak'a geldim" dedi.
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Siyasetçilerin terzisi eski günlerini arıyor
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