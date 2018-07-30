Yenimahalle kondisyon depoluyor

BUGÜN NELER OLDU

Busezon ülkemizikupalarında temsil edecek olan, sezon öncesi çalışmalarının startını verdi. Teknik patronyönetiminde çalışmalarınısürdürenantrenman vehazırlık maçı olarak planladığı sezon öncesi dönemiyle sistemli bir şekilde yeni sezona hazırlanıyor. Çalışmaların ilk etabını bitiren takım, ikinci etap çalışmaları içinuçtu. Bir hafta sürecek kamp boyunca, genel kondisyon ve anatomik uyum üzerine yoğun çalışmalar yapacak olan mavi beyazlılar,vearası, gerçekleşecek hazırlık turnuvasıyla beraber sezon öncesi çalışmalarını sonlandıracak.Sezon öncesi çalışmaları ve takımın hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan teknik direktör, "hedefi her zaman şampiyonluk ve kupa zaferleri olmuştur, bu sezon da hedefimizi bu yönde belirledik. Yaptığımız transferlerle takımımızın yaş ortalamasınıkadar düşürdük" dedi.