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Yenimahalle kondisyon depoluyor

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek olan Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, sezon öncesi çalışmalarının startını verdi. Teknik patron Serdar Eler yönetiminde çalışmalarını Ankara'da sürdüren Yenimahalle Belediyespor, 78 antrenman ve 8 hazırlık maçı olarak planladığı sezon öncesi dönemiyle sistemli bir şekilde yeni sezona hazırlanıyor. Çalışmaların ilk etabını bitiren takım, ikinci etap çalışmaları için Marmaris'e uçtu. Bir hafta sürecek kamp boyunca, genel kondisyon ve anatomik uyum üzerine yoğun çalışmalar yapacak olan mavi beyazlılar, Ağustos'un 27 ve 29'u arası İzmir'de, gerçekleşecek hazırlık turnuvasıyla beraber sezon öncesi çalışmalarını sonlandıracak. HEDEF ŞAMPİYONLUK
Sezon öncesi çalışmaları ve takımın hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan teknik direktör Serdar Eler, "Yenimahalle'nin hedefi her zaman şampiyonluk ve kupa zaferleri olmuştur, bu sezon da hedefimizi bu yönde belirledik. Yaptığımız transferlerle takımımızın yaş ortalamasını 25'e kadar düşürdük" dedi.
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Yenimahalle kondisyon depoluyor
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