Yoga yaparak sağlığına kavuştu

Ankara
'da
yaşayan evli ve 1
çocuk annesi Seda Günaltay
, yaklaşık 20
yıl önce belindeki ağrı nedeniyle hastaneye başvurdu. Daha sonra aralıksız 1
ay boyunca fizik tedaviye giden Günaltay
, olumlu sonuç alamadı. Seda Günaltay
bulduğu broşürde yazanları okuduktan sonra yoga
ya başladı. Yoga yaparak ağrılarının azaldığını fark eden Günaltay
, 1
yıl sonra ise tüm ağrılarından kurtuldu. Seda Günaltay
, ardından yoga kursuna devam ederek önce sertifikasını aldı daha sonra ise yoga eğitmeni oldu. Başkentte 19
yıldır yoga eğitmenliği yapan Günaltay
, yoga ile bel ağrılarından kurtulduğunu söyleyerek, "Yaptıkça bana çok iyi geldiğini fark ettim. Ağrılarım azaldı, hayat kalitem değişti. Özellikle enerjim daha yüksekti, daha rahat hareket edebiliyordum. Ayakkabımı bile bağlayamaz haldeydim, şimdi çok rahatlıkla 30
kiloluk çocuğumu bile kucağımda taşıyorum. Hamilelik döneminde de hiçbir sorun yaşamadım, en ufak bir bel ağrısı, sırt ağrısı yaşamadım. Hepsini yogaya borçluyum" diye konuştu. Birçok esnek insanın güçsüz, güçlü insanların da yeteri kadar esnek olmadığını söyleyen Günaltay
, yoganın hayat içerisinde bu dengeyi sağladığını belirterek, "Her yaşta ve her bedende yoga yapabilirsiniz. Yeter ki kendi seviyenize uygun ve kendi bedeninizin ihtiyaçlarına yönelik bir program seçmeyi başarın. En büyük motivasyon; doğru program, doğru seviye derslere katılmak" ifadelerini kullandı.