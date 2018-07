2 odalı evde yaşam savaşı

BUGÜN NELER OLDU

Yenımahalle Şentepe Güzelyaka Mahallesi'nde 2 göz bir evde yaşam mücadelesi veren 7 kişilik Sezi ailenin evinde halısı, televizyonu ve çamaşır makinesi yok. 4 oğlu ve 2 kızı olan Fevde Muahmmed Ali Sezi 5 yıl önce eşini kaybetti. Eşinin acısına dayanamayan ve DEAŞ korkusuyla ülkelerinde yaşayamadıklarını söyleyen acılı kadın Sezi, 3 yıl önce evlatlarını alıp Türkiye'ye sığındıklarını anlattı. Mazlumlara kucak açan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'a minnet duyduklarını ifade eden Sezi, "Dünyada Erdoğan'ın eşi benzeri yok. Onun sayesinde hayatta kaldık… O bize ülkesinin kapılarını açtı, kimlik verdi ve burada güvenli yaşıyoruz. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Memleketimizde ölüm korkusuyla yaşıyorduk. Her an bomba düşer mi, evimizi basarlar mı korkusu vardı" şeklinde konuştu.Fevde Sezi, "Musul'da evimiz bombalandı, yuvamız yıkıldı. Biz de düştük yollara. Down sendromlu oğlumun kalbi de delik. Zor durumdayız. 2 yaşındaki torunum Ayşe Naz epilepsi hastası… Bir aydır ilacını alamıyoruz. Büyük oğlum çalışıyor ama yetmiyor. Çamaşır makinemiz, halımız yok. Bazen kuru soğan bazen de bulgur yiyoruz ve belediye ekmek veriyor onu yiyoruz" ifadelerini kullandı.17 yaşındaki down sendromlu Ahmet Selim Sezi'nin en büyük hayali ise okula gidip asker olmak. Ahmet Sezi, "Okula gidip kitap okuyacağım. Sonra üniformamı giyip asker olup DEAŞ'lıları yok edeceğim. DEAŞ bizi öldürüyor, masum çocukları öldürüyor. Biz kaçıp geldik ama hala orada çocuklar ölüyor… Geldiğimizde kimliğim yok diye okula gidemedim. Artık benim de kimliğim var. Ben de okula gitmek istiyorum. Çocuklarla oyun oynamak, gezmek istiyorum" ifadelerini kullandı. 13 yaşında evlendirilen ve 3 yıldır ailesini göremeyen evin gelini Nede Sezi (20)'nin ise en büyük hayali okuma yazma öğrenmek.