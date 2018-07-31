Altın bekliyordum gümüşte kaldım

BUGÜN NELER OLDU

mentalatleti, gülle branşındaçok yol katettiğini belirterek,"Çok farklı bir yerdeyim. Öncekiile şu ankiarasındabayağı bir fark var" dedi. Milligülleci, "Evde oturanherhalde el işi falanyapıyordur, diye düşünüyorum.Şu ankiisegündeminde." diye konuştu.kendilerine verdiği destektenövgüyle bahsedenbizim yanımızda olmasıbizim için çok gurur verici birşey.bizi önemsiyor.O da bizimle gurur duyuyorve seviyor. Biz de ona madalyagötürmekle gurur duyuyoruz.Daha çok olmasını isterim.Çünkü bizden daha çok çocuk var.Daha fazlaçıkacağınainanıyorum" ifadelerini kullandı.son atışında bocaladığını ve altın madalyayı kaçırdığını belirten, "gümüş madalya aldım ama altın madalya bekliyordum.hazırlıklarını sürdürüyorum.yapılacakçok şey bekliyorum. Artık birinciliği hedefliyorum. Çıtayı yükselttim.altın olmadı amainşallah altın madalya olacak. Buna çok inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.çalışmalarına gündesaattengün boyunca sürdürüyor.