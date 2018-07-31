Altın bekliyordum gümüşte kaldım

TÜRKIYE Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TÖSSFED)
mental
atleti Mihriban Kaya
, gülle branşında
çok yol katettiğini belirterek,
"Çok farklı bir yerdeyim. Önceki Mihriban
ile şu anki Mihriban
arasında
bayağı bir fark var" dedi. Milli
gülleci Mihriban Kaya
, "Evde oturan Mihriban
herhalde el işi falan
yapıyordur, diye düşünüyorum.
Şu anki Mihriban
ise Türkiye'nin
gündeminde." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
kendilerine verdiği destekten
övgüyle bahseden Mihriban
,
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
bizim yanımızda olması
bizim için çok gurur verici bir
şey. Cumhurbaşkanımız
bizi önemsiyor.
O da bizimle gurur duyuyor
ve seviyor. Biz de ona madalya
götürmekle gurur duyuyoruz.
Daha çok olmasını isterim.
Çünkü bizden daha çok çocuk var.
Daha fazla Mihribanların
çıkacağına
inanıyorum" ifadelerini kullandı. SON ATIŞTA BOCALADIM
Avrupa Oyunları'ndaki
son atışında bocaladığını ve altın madalyayı kaçırdığını belirten Mihriban Kaya
, "INAS Avrupa Oyunları'nda
gümüş madalya aldım ama altın madalya bekliyordum. Avrupa Şampiyonası
hazırlıklarını sürdürüyorum. Almanya'da
yapılacak Avrupa Şampiyonası'ndan
çok şey bekliyorum. Artık birinciliği hedefliyorum. Çıtayı yükselttim. INAS Avrupa Oyunları'nda
altın olmadı ama Avrupa Şampiyonası'nda
inşallah altın madalya olacak. Buna çok inanıyorum" değerlendirmesini yaptı. Mihriban Kaya
çalışmalarına günde 2
saatten 6
gün boyunca sürdürüyor.