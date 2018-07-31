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Altın bekliyordum gümüşte kaldım

Milli gülleci , Fransa’nın başkenti Paris’te ilk kez düzenlenen ’nda altın madalya beklediğini ancak gümüşte kaldığını söyledi

Giriş Tarihi: 31.7.2018
Altın bekliyordum gümüşte kaldım
TÜRKIYE Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TÖSSFED) mental atleti Mihriban Kaya, gülle branşında çok yol katettiğini belirterek, "Çok farklı bir yerdeyim. Önceki Mihriban ile şu anki Mihriban arasında bayağı bir fark var" dedi. Milli gülleci Mihriban Kaya, "Evde oturan Mihriban herhalde el işi falan yapıyordur, diye düşünüyorum. Şu anki Mihriban ise Türkiye'nin gündeminde." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine verdiği destekten övgüyle bahseden Mihriban, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizim yanımızda olması bizim için çok gurur verici bir şey. Cumhurbaşkanımız bizi önemsiyor. O da bizimle gurur duyuyor ve seviyor. Biz de ona madalya götürmekle gurur duyuyoruz. Daha çok olmasını isterim. Çünkü bizden daha çok çocuk var. Daha fazla Mihribanların çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. SON ATIŞTA BOCALADIM
Avrupa Oyunları'ndaki son atışında bocaladığını ve altın madalyayı kaçırdığını belirten Mihriban Kaya, "INAS Avrupa Oyunları'nda gümüş madalya aldım ama altın madalya bekliyordum. Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyorum. Almanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'ndan çok şey bekliyorum. Artık birinciliği hedefliyorum. Çıtayı yükselttim. INAS Avrupa Oyunları'nda altın olmadı ama Avrupa Şampiyonası'nda inşallah altın madalya olacak. Buna çok inanıyorum" değerlendirmesini yaptı. Mihriban Kaya çalışmalarına günde 2 saatten 6 gün boyunca sürdürüyor.
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