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Galericilere belge uyarısı

Başkanı Ceylan, galericilere mesleki yeterlilik belgesi konusunda uyarılarda bulundu

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018
Galericilere belge uyarısı
Galericilerin almak zorunda oldukları mesleki yeterlilik belgesi konusunda çok fazla dolandırıcılık şikayetleri aldıklarını ifade eden (MYK) Başkanı Adem Ceylan, galericileri uyardı. Mesleki yeterlilik belgesinde dolandırıcıların tuzağına düşmemek için yapılması gerekenleri SABAH 'ya anlatan Başkan Ceylan, "Bu süreçte galericilere büyük iş düşüyor. Ufak bir araştırma ile dolandırıcıların tuzağına düşmekten kurtulabilirler. Kurumumuz tarafında yetkilendirilmemiş kişilere itibar etmeyip, alacakları belgeleri usulüne göre alsınlar. Sahte belge satıcılarını ihbar etsinler" diye konuştu.

FIRSAT VERMEYİN
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 13 Şubat'ta otomobil satıcılarına mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi. 'İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliği' ile ikinci el araç satışında yeni bir döneme geçildi. Mesleki yeterlilik belgesinin de sahtesini üreten fırsatçılar birçok esnafı zor durumda bırakarak dolandırdı. Dolandırıcılara karşı galericilere seslenen MYK Başkanı Adem Ceylan, "Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun internet sitesinde yer almayan firmalarla çalışmayın. Dolandırıcılara karşı dikkatli olun, size

ŞİKâYET EDİN
DURUMU fırsata çevirmek isteyen dolandırıcıların etrafta kol gezdiğini ve galericilerin dolandırıcılara itibar etmemelerini belirten Ceylan, "Mesleki yeterlilik belgesinin verilmesi için sınav yapıyoruz. Galericiler kolaya kaçıp dolandırıcıların tuzağına düşmesin. Kendilerine verilen yeterlilik belgesini resmi internet sitemizden araştırsınlar. Şüphelendikleri durumda polise ve yetkililere bildirsinler" dedi.
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Galericilere belge uyarısı
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