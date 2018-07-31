Hazal ATEŞ: Gönül belediyeciliği!

Meclis tatile girse de siyasi maraton devam ediyor. AK Parti 18 Ağustos'ta
yapılacak büyük kongreye hazırlanıyor. Yerel seçimlere hazırlık sürecini de omuzlayacak güçlü bir parti yönetimi kadrosu oluşturulacak. Tecrübeli isimlerle birlikte gençlere de yer verilecek. Hemen ardından da Mart ayında
yapılacak yerel içinler için hazırlıklar başlayacak. Aday belirleme süreci büyük bir hassasiyetle yürütülecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın
ortaya koyduğu "gönül belediyeciliği"
vizyonu esas alınacak. Halkın seveceği, destek vereceği isimleri belirlemek için uzun soluklu bir çalışma yapılacak.
Bu süreçte mevcut belediyelerin performansına bakılacak.
Vatandaşa verilen sözlerin tutulup tutulmadığı, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı önemli kriterler arasında yer alacak.
Parti, mevcut başkanlarla ilgili memnuniyet anketleri yaptıracak. Başkanların performanslarına ilişkin parti teşkilatlarından raporlar istenecek. Vatandaşın beklentileri de adayların belirlenmesinde etkili olacak. Bu raporlar Başkan Erdoğan'a
sunulacak. Karnesi iyi olan isimlerle yola devam edilecek. Gidecek isimlerin yerine de halkın sevdiği isimlerin gelmesi için çalışma yapılacak.
Anlaşılan o ki! AK Parti
gönül belediyeciliğinde karne notu yüksek olanla yola devam edecek.
Yeni hükümet sisteminde AK Parti
de büyük rol üstlenecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la
partide yeni dönemi konuşma
fırsatı bulduk. Cevdet Bey
, yeni sistemin
teşkilat yapısı, uyum çalışmalarında
önemli rol üstlenen bir isim. Merkez Yürütme Kurulu Meclis
, hükümet,
parti yönetimini bir araya getiren bir
platform olacağını vurgulayan Yılmaz
,
ekliyor; "AK Parti yasama, yürütme ilişkilerinde kritik öneme sahip olacak. Kuvvetler ayrılığı, kuvvetler kopukluğuna dönüşmemeli. AK Parti yasama ve yürütme ilişkisinde kritik rol üstlenecek. Partimizin Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız, hükümet temsilcileri, Meclis'ten grup başkan vekilleri, üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımız MYK'da bir araya geliyor. Meclis, hükümet ve partiyi bir araya getiren platform. Farklı kurullar arasında işbirliği, diyalog açısından çok daha önemli rol üstlenecek yeni dönemde."
Hadi hayırlısı!
Devlette güçlü uyum demokrasiyi daha da güçlendirecek.