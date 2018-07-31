Hazal ATEŞ: Gönül belediyeciliği!

BUGÜN NELER OLDU

Meclis tatile girse de siyasi maraton devam ediyor.yapılacak büyük kongreye hazırlanıyor. Yerel seçimlere hazırlık sürecini de omuzlayacak güçlü bir parti yönetimi kadrosu oluşturulacak. Tecrübeli isimlerle birlikte gençlere de yer verilecek. Hemen ardından dayapılacak yerel içinler için hazırlıklar başlayacak. Aday belirleme süreci büyük bir hassasiyetle yürütülecek.ortaya koyduğuvizyonu esas alınacak. Halkın seveceği, destek vereceği isimleri belirlemek için uzun soluklu bir çalışma yapılacak.Bu süreçte mevcut belediyelerin performansına bakılacak.Vatandaşa verilen sözlerin tutulup tutulmadığı, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı önemli kriterler arasında yer alacak.Parti, mevcut başkanlarla ilgili memnuniyet anketleri yaptıracak. Başkanların performanslarına ilişkin parti teşkilatlarından raporlar istenecek. Vatandaşın beklentileri de adayların belirlenmesinde etkili olacak. Bu raporlarsunulacak. Karnesi iyi olan isimlerle yola devam edilecek. Gidecek isimlerin yerine de halkın sevdiği isimlerin gelmesi için çalışma yapılacak.Anlaşılan o ki!gönül belediyeciliğinde karne notu yüksek olanla yola devam edecek.Yeni hükümet sistemindede büyük rol üstlenecek.partide yeni dönemi konuşmafırsatı bulduk., yeni sisteminteşkilat yapısı, uyum çalışmalarındaönemli rol üstlenen bir isim., hükümet,parti yönetimini bir araya getiren birplatform olacağını vurgulayanekliyor;Hadi hayırlısı!Devlette güçlü uyum demokrasiyi daha da güçlendirecek.